WTA a anuntat cum l-a pedepsit pe chinezul bataus din tribunele turneului de la Beijing

Ziare.

com

Conform unui comunicat oficial, agresorul, care facea parte din anturajul lui Shuai Zhang, a fost interzis la turneu in aceasta saptamana."Incidentul nefericit a fost investigat si rezolvat. Individul implicat, un invitat al tatalui lui Shuai Zhang, nu se va mai intoarce la Openul Chinei in aceasta saptamana", a transmis WTA printr-un comunicat de presa.Amintim ca o persoana aflata in loja jucatoarei din China a luat la bataie un suporter chinez imediat dupa finalul meciului pierdut de Shuai Zhang.Acesta i-a reprosat fanului chinez ca a sustinut-o pe Angelique Kerber in loc sa o incurajeze pe Shuai Zhang.Cei prezenti nu s-au preocupat prea tare sa-l opreasca pe amicul lui Shuai Zhang, ci dimpotriva: au tinut victima pentru ca aceasta sa incaseze si mai multe lovituri!Shuai Zhang a pierdut aceasta partida cu 2-6, 6-1, 4-6.C.S.