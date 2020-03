WTA anunta retragerea cu efect imediat a unei tenismene cunoscute

Ziare.

Jucatoarea nascuta in Georgia, dar care in ultimii ani a evoluat sub steagul SUA, spune ca retragerea va avea efect imediat si vine din cauza accidentarilor dese suferite in ultima perioada."Din nefericire, corpul meu nu-mi mai permite sa joc tenis", a scris jucatoarea in varsta de 30 de ani pe Twitter, citata de WTA."Tenisul profesionist s-a dovedit de a nu fi doar o lupta pe teren, ci si una in egala masura cu accidentarile. Oricat de dureroasa ar fi aceasta decizie, am decis sa parasesc tenisul profesionist si sa ma concentrez pe cariera mea in afara terenului", a completat aceasta.Cel mai bun loc ocupat de Anna Tatishvili in clasamentul WTA a fost in 2012, cand s-a aflat pe pozitia 50.A castigat 11 turnee ITF la simplu, insa n-a reusit sa castige niciunul din categoria WTA.La US Open-ul din 2015, Anna, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, a reusit cea mai frumoasa si surprinzatoare victorie din cariera, invingand-o in doar 51 de minute pe Karolina Pliskova, scor 6-2, 6-1.1,5 milioane de euro a strans aceasta din tenis.I.G.