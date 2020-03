WTA anunta retragerea unei tenismene cunoscute

Ziare.

Fosta semifinalista de la Wimbledon (2017) a castigat patru turnee in cariera si cea mai buna pozitie in clasamentul WTA a fost 17, in 2018."Am avut timp de gandire, iar Fed Cup e locul potrivit pentru a o face", a anuntat Rybakina intr-un interviu pentru o televiziune din Slovacia."Anul 2017 a fost cel mai bun din cariera mea, insa inainte si dupa am avut multe accidentari", a mai spus sportiva ajunsa la 31 de ani.Birmingham, US National Indoor si Washington, in doua ocazii, sunt turneele castigate de Rybarikova in cariera.I.G.