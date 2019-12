WTA anunta retragerea unei tenismene la doar 29 de ani

Ziare.

Fostul numar 79 WTA, loc pe care l-a ocupat in luna septembrie a anului 2014, atarna racheta-n cui dupa un sezon in care a jucat un singur meci pe tabloul principal al unui turneu WTA.Glushko a intalnit-o pe Mihaela Buzarnescu in primul tur la Istanbul, fiind invinsa in doua seturi, scor 4-6, 4-6.In prezent, Julia Glushko ocupa locul 415 in ierarhia WTA."Dupa luni intregi in care m-am gandit, am luat decizia sa ma retrag din tenis. Sunt extrem de nerabdatoare sa vad ce-mi va oferi viata dupa tenis", a scris Julia Glushko pe pagina ei de Instagram.Julia Glushko n-a castigat niciun turneu WTA, ajungand o singura data in finala, la Dalian Open 2015, unde a fost invinsa de Zheng Saisai.In schimb, Glushko are 11 turnee castigate in circuitul ITF.I.G.