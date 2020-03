WTA face un anunt important dupa declararea pandemiei de coronavirus: Se pregateste o decizie fara precedent

Ziare.

com

Pe langa anularea turneelor de la Stuttgart, Istanbul si Praga, WTA anunta ca ia in calcul sa suspende intreg sezonul pe zgura, care mai contine turnee precum cele de la Madrid, Roma si Roland Garros."In acest moment, circuitul WTA este suspendat pana pe 2 mai. Vom lua o decizie in saptamana ce urmeaza in privinta restului sezon pe zgura si vom monitoriza situatia cu atentie", a transmis WTA intr-un comunicat de presa.Anterior, turneele de la Indian Wells, Miami si Charleston, din circuitul american, au fost si ele anulate.In cel mai fericit scenariu, turneele de tenis s-ar putea relua abia la Wimbledon C.S.