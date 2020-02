WTA ia o masura dura impotriva ungurilor

Ziare.

Intre 17 si 23 februarie, in tara vecina ar fi trebuit sa aiba loc un turneu cu premii in valoare de 250 de mii de euro.Totusi, WTA a decis cu doua saptamani inainte de startul turneului sa anuleze competitia.Initial, aceasta trebuia sa aiba loc la Budapesta, dar in cele din urma a fost mutata la Debrecen. Nici aici nu a fost insa posibila organizarea. Astfel, WTA a decis sa-i penalizeze pe unguri prin anularea turneului."Am intampinat dificultati neasteptate in privinta locatiei turneului. Apoi am aflat ca pe arena in care trebuia sa aiba loc turneul va avea loc n alt eveniment", a transmis WTA intr-un comunicat de presa.In urma cu o zi, mai multe jucatoare au lansat critici la adresa organizatorilor maghiari."Deci, turneul care ar trebui sa aiba loc ori la Budapesta, ori la Debrecen, ar putea fi anulat cu doua saptamani inainte de start. Si eu ce ar trebui sa fac cu biletele de avion? La care competitie sa ma duc? Este scandalos!", a scris pe Twitter jucatoarea Ysaline Bonaventure.Si tenismenele Kirsten Flipkens si Alyson Van Uytvanck i-au criticat pe unguri pentru haosul organizatoric.Intre guvernul maghiar si Federatia de Tenis din Ungaria sunt numeroase probleme. Tocmai de aceea, nici turneul de la Bucuresti nu a mai putut fi mutat la Budapesta, desi se semnase un acord intre guvern si proprietarul licentei, numai ca federatia de tenis s-a opus.C.S.