Zi excelenta pentru tenismenele din Romania la Seul

Tig (25 ani, 140 WTA) a trecut in primul tur de britanica Samantha Murray (31 ani, 296 WTA) cu 6-4, 6-2, dupa o ora si 27 de minute. Urmatoarea sa adversara va fi invingatoarea dintre jucatoarea sud-coreeana Su Jeong Jang (24 ani, 268 WTA) si norvegianca Ulrikke Eikeri (26 ani, 244 WTA).Ana Bogdan (26 ani, 142 WTA) a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a trece de o reprezentanta a gazdelor, Dabin Kim (22 ani, 336 WTA), cu 6-1, 6-0. In meciul decisiv pentru intrarea pe tabloul principal, romanca o va infrunta pe spaniola Lara Arruabarrena (27 ani, 177 WTA), care a iesit invingatoare in ambele confruntari anterioare.Jaqueline Cristian (21 ani, 213 WTA) a fost si mai expeditiva cu adversara sa, o alta jucatoare sud-coreeana, Yeong Won Jeong (23 ani, 956 WTA), castigand in doar 48 de minute, cu 6-1, 6-0.In ultimul tur preliminar, romanca o va infrunta pe principala favorita a calificarilor, unguroaica Timea Babos (26 ani, 92 WTA).In alt meci, Alexandra Cadantu (29 ani, 286 WTA) a fost invinsa de muntenegreanca Danka Kovinic (24 ani, 116 WTA) cu 6-1, 6-2, intr-o ora si 11 minute.Cadantu a primit un cec de 600 de dolari si un punct WTA, iar Tig, Bogdan si Cristian si-au asigurat fiecare 1.020 dolari si 12 puncte WTA.Pe tabloul principal au intrat direct doua romance, Mihaela Buzarnescu si Irina Begu . Buzarnescu va juca in primul tur contra unei adversare venite din calificari, iar Begu o va infrunta pe poloneza Magda Linette, a patra favorita.