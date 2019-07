Zi neagra pentru tenismenele romane la Bucharest Open

Ziare.

Meciul zilei a fost cel dintre castigatoarea de anul trecut si principala favorita pentru anul acesta, letona Anastaija Sevastova, si Ana Bogdan.Dupa mai bine de trei ore, Anastasija Sevastova a obtinut o calificare dramatica si continua cursa pentru apararea trofeului.Sorana Cirstea, a 5-a favorita a turneului de la Arenele BNR, a fost si ea eliminata de mult mai tanara Jaqueline Cristian Ana Bogdan -7-5, 6-7 (4), 5-7- Anna Bondar 6-2, 6-1Alexandra Cadantu -5-7, 1-6- Aleksandra Krunic 7-5, 6-1Gabriela Ruse -3-6, 6-0, 2-6Sorana Cirstea -4-6, 6-4, 2-6Irina Bara -3-6, 6-7 (8)In turul urmator, cele trei tenismene romane ramase in competitie vor evolua cu:Patricia Tig vs Anastasija SevastovaIrina Begu vs Kaja JuvanJaqueline Cristian vs Elena Rybakina250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Bucuresti, programat pe toata durata acestei saptamani.I.G.