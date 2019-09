Ziua incepe cu doua surprize uriase la Wuhan

Ziare.

Letona Anastasija Sevastova, favorita numarul 14 a intrecerii, a fost invinsa in primul tur de Christina McHale (104 WTA ).Americanca s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, dupa doua ore si 11 minute de joc.In turul 2, McHale o va intalani pe ucraineanca Dayana Yastremska.Croata Donna Vekici (foto), favorita numarul 16 de la Wuhan, a parasit si ea turneul inca din primul tur.Tanara sportiva a fost invinsa de Ons Jabeur cu 4-6, 6-3, 6-3, dupa aproape doua ore de joc.Ons Jabeur a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser, dupa ce Vika Azarenka s-a retras in ultima clipa din cauza unei accidentari.Sportiva din Tunisia o va intalni in turul doi pe rusoaica Elena Rybakina.C.S.