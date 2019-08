7 tenismene din Romania joaca in calificari la US Open: Iata programul meciurilor

Ziare.

Irina Begu, Patricia Tig, Gabriela Ruse, Alexandra Cadantu, Ana Bogdan, Irina Bara si Jaqueline Cristian viseaza la un loc pe tabloul principal al Grand Slam-ului american, acolo unde se vor afla cu singuranta patru reprezentante ale noastre: Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu.Jucatoarele romane prezente in calificari si-au aflat adversarele, iar prima runda a calificarilor va aduce un duel 100% romanesc, intre Gabriela Ruse si Alexandra Cadantu.Dar iata programul meciurilor pe care tenismenele romane le vor disputa in prima runda a calificarilor pentru US Open 2019:18:00 Irina Begu vs Pemra Ozgen (Turcia)in jurul orei 19:30 Patricia Tig vs Valeria Savinykh (Rusia)in jurul orei 22:30 Gabriela Ruse vs Alexandra CadantuAna Bogdan vs Bethanie Mattek-Sands (SUA)Irina Bara vs Kirsten Flipkens (Belgia)Jaqueline Cristian vs Georgina Garcia Perez (Spania)*Orele meciurile de marti vor fi anuntate ulterior de organizatori26 august - 8 septembrie e perioada in care e programat US Open 2019.I.G.