Americanii au facut predictiile pentru US Open: Cine va castiga turneul

In ce priveste sectiunea feminina, americanii sunt convinsi ca Serena Williams va reusi sa castige turneul."Serena este puternica pe teren propriu, avand cinci titluri in palmares. Cu exceptia anilor 2010 si 2017, cand a absentat, a ajuns cel putin in semifinale la toate editiile incepand cu 2008.Daca nu va avea probleme fizice, e doar o chestiune de timp pana cand va castiga turneul", a notat Bleacher Report Serena Williams nu a mai castigat un turneu de Grand Slam de la Australian Open 2017.De la revenirea in tenis, dupa concediul de maternitate, Serena a disputat trei finale de Grand Slam, toate pierdute.In ce priveste sectiunea masculina, americanii il dau pe Novak Djokovici drept castigator.C.S.