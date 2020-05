Boris Becker nu este de acord cu disputarea turneului de la US Open: "Nu ar fi deloc intelept"

Ziare.

Fost campion la New York in cariera, Becker s-a opus categoric disputarii in acest an a ultimului Grand Slam calendaristic vorbind. Statele Unite sunt tara cu cel mai mare numar de infectari cu coronavirus, iar numai in orasul New York au fost 174,931 de cazuri, plus 17,931 de persoane au decedat din aceasta cauza."New York a fost practic orasul cel mai puternic lovit de coronavirus de cateva saptamani incoace. Nu cred ca ar fi intelept sa organizam un turneu acolo", a declarat Boris Becker, sextuplu campion de Grand Slam, pentru cotidianul New York Times.O singura data a triumfat Becker in America, in 1989, cand l-a invins in finala pe Ivan Lendl, scor 7-6, 1-6, 6-3, 7-6.Tot sambata, ITF a anuntat un set de reguli pe care viitoarele turnee si toti jucatorii care participa la ele ar trebui sa le respecte cu mare strictete, de acum inainte: