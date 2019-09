Cum a fost pedepsit tenismenul care a mimat ca impusca un arbitru la US Open

Ziare.

com

Renumitul jucator de dublu va plati 10 mii de dolari dupa ce a mimat ca impusca un arbitru de linie, conform unui anunt facut de organizatori.Nemultumirea lui Mike Bryan a plecat de la o decizie eronata a acestuia, in timpul meciului disputat alaturi de fratele sau Bob contra perechii Roberto Carballes Baena/Federico Delbonis.Reluarea i-a dat dreptate lui Mike Bryan, iar in acel moment tenismenul s-a indreptat catre arbitrul de linie si a mimat ca-l impusca.Gestul acestuia a venit intr-un moment delicat in SUA, la cateva ore distanta dupa ce sapte persoane au murit in urma unui atac armat ce a avut loc in Texas.C.S.