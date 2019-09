Cunoastem inca o semifinalista de la US Open 2019

Ziare.

Dupa Elina Svitolina si Serena Williams a venit randul elvetiencei Belinda Bencic sa-si asigure un loc in semifinalele Grand Slam-ului american.In sferturi, jucatoarea care a inceput US Open-ul pe locul 12 in clasamentul WTA a trecut de Donna Vekic (locul 23 WTA).7-6 (5), 6-3 a fost scorul intalnirii care a durat o ora si 40 de minute.E pentru prima oara cand Belinda Bencic ajunge in semifinalele unui Grand Slam.In semifinale, Belinda Bencic, care o va depasi in clasamentul WTA pe Simona Halep daca se impune la US Open, va da peste invingatoarea "sfertului" dintre Bianca Andreescu si Elise Mertens, programat in aceasta noapte, incepand cu ora 02:00 - ora Romaniei.Semifinalele feminine de la US Open se vor disputa joi seara.I.G.