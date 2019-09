Cunoastem sferturile de finala de la US Open 2019

Ziare.

com

La feminin, Bianca Andreescu o invins-o pe surprinzatoarea Taylor Townsend si va da piept in sferturile de finala cu belgianca Elise Mertens.Intr-un alt sfert de finala, Belinda Bencic o va intalni pe Donna Vekic.Dar iata care sunt sferturile de finala la editia din acest an a Grand Slam-ului de la New York:Belinda Bencic - Donna VekicBianca Andreescu - Elise MertensElina Svitolina - Johanna KontaSerena Williams - Wang QiangLa masculin pare ca ne indreptam catre o finala mult asteptata intre Roger Federer si Rafael Nadal, odata cu retragerea lui Novak Djokovic.Pana la finala, in sferturi vom avea urmatoarele confruntari:Stan Wawrinka - Daniil MedvedevRoger Federer - Grigor DimitrovMatteo Berrettini - Gael MonfilsDiego Schwartzman - Rafael NadalSferturile de finala sunt programate marti si miercuri. Apoi, semifinalele feminine vor avea loc joi, iar cele masculine se vor disputa vineri.Finala feminina e programata pentru sambata seara, iar cea masculina pentru duminica seara.I.G.