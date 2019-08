Darren Cahill, enervat din cauza lui Nick Kyrgios: Nu are nicio scuza, e grosolan ce a facut

Ziare.

Desi in trecut i-a luat de mai multe ori apararea, fostul antrenor al Simonei Halep l-a taxat in premiera public pe Kyrgios, dupa ultimul derapaj al tenismenului, care s-a sters cu un prosop in zonele intime si apoi l-a aruncat unui copil."Nu am vazut asta in direct, dar este grosolan ce a facut! Nu are nicio scuza!", a scris Darren Cahill pe Twitter Tot la US Open, Kyrgios a spus despre oficialii ATP ca sunt corupti pentru ca l-au amendat cu 113 mii de dolari dupa ce a jignit un arbitru si a parasit terenul fara permisiune."ATP este foarte corupta in orice caz! Nu imi bat capul cu ei. Am fost amendat cu 113 mii de dolari pentru ce? De ce mai vorbim despre ceva ce s-a intamplat in urma cu 3 saptamani?", a spus Kyrgios.La aflarea acestor declaratii, ATP a demarat de urgenta o ancheta, iar Kyrgios ar putea fi suspendat si chiar exclus de la US Open.Cand si-a dat seama in ce situatie se afla, Kyrgios a incercat sa bata in retragere si a spus ca "si-a ales gresit cuvintele".C.S.