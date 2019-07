Decizia luata de organizatorii de la US Open, dupa incidentul major provocat de Serena Williams

Ziare.

Jucatoarea americana a fost un car de nervi dupa ce arbitrul a penalizat-o pentru ca a primit sfaturi neregulamentare din partea antrenorului Patrick Mouratoglou, in finala cu Naomi Osaka Pentru a mai evita un astfel de episod, organizatorii de la US Open au decis sa schimbe regulamentul, conform Tennis Channel.Astfel, incepand cu acest an, antrenorii le vor putea oferi sfaturi jucatoarelor din tribune in pauzele dintre game-uri.US Open este primul turneu de Grand Slam care a luat o astfel de decizie. La celelalte sfaturile din tribune sunt strict interzise.In rest, la turneele din circuitul WTA jucatoarele pot apela la antrenori la on-court-coaching, dar acesta nu le este permis sa ofere sfaturi din tribune.C.S.