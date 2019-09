Dupa favorita 2, si capul de serie numarul 3 paraseste US Open. Pliskova, eliminata dupa un thriller de doua ore si jumatate

Ziare.

Dupa ce tot duminica Ash Barty din Australia fusese eliminata, aceasta fiind favorita 2 si locul 2 mondial WTA , la capatul unui meci pierdut la Qiang Wang, a venit randul si locului 3 mondial sa paraseasca turneul de la Flushing Meadows.Vorbim de Karolina Pliskova din Cehia, cap de serie 3, care a fost invinsa de Johanna Konta din Marea Britanie.A fost un meci lung, pe muchie de cutit, castigat de britanica, scor 6-7, 6-3, 7-5, dupa 2 ore si 24 de minute de tenis extrem de echilibrat.Konta este favorita 16 la US Open, iar in sferturi va da piept cu invingatoarea meciului Svitolina - Keys, care are loc luni dimineata, incepand cu ora 2.Pliskova putea, daca atingea faza semifinalelor, aici la New York, sa revina in fotoliul de lider al clasamentului WTA, indiferent de rezultatul lui Naomi Osaka , inca pe locul 1, care stim ca aici avea de aparat 2000 de puncte, fiind campioana en-titre.Tot duminica, Serena Williams a dispus usor in doua seturi de Petra Martici, scor 6-3, 6-4.