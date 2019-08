Finalista de la Roland Garros, retragere de ultima ora de pe tabloul de la US Open

Ziare.

com

E vorba de retragerea unei jucatoare de top, locul 17 WTA , recent finalista la Roland Garros, Marketa Vondrousova din Cehia, care nu poate evolua la USO din cauza unei accidentari la incheietura mainii stangi, dupa cum anunta agentia de presa Reuters Vondrousova, dupa Roland Garros, a mai evoluat intr-un singur meci, fiind eliminata in turul I la Wimbledon Jucatoarea ceha are 20 de ani si in acest an a invins-o de doua ori pe Simona Halep , la Indian Wells si la Roma.Ea era cap de serie numarul 17 la US Open.Sportiva din China Shuai Zhang, locul 34 WTA, va lua locul sportivei cehe si va evolua in calitate de cap de serie cu Viktorija Golubici din Elvetia, locul 73 WTA.In plus, pe tabloul principal a intrat, ca lucky loser, spaniola Paula Badosa, locul 91 WTA.D.A.