Gabriela Ruse, invinsa categoric la US Open

Tenismena romana a pierdut fara drept de apel intalnirea cu chienzoaica in varsta de doar 17 ani, Xinyu Wang.1-6, 1-6 a fost scorul intalnirii dintre cele doua, care a durat doar 57 de minute!Tot vineri seara si tot in ultima runda a calificarilor va juca si Ana Bogdan.Reprezentanta noastra o va intalni, incepand cu ora 21:10 - ora Romaniei, pe bulgaroaica Isabella Shinikova.Romania are deja patru tenismene pe tabloul principal al probei feminine la simplu: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu.I.G.