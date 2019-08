Inca o favorita a fost eliminata de la US Open

Ziare.

Dupa eliminarea Petrei Kvitova a venit si randul favoritei numarul 29, Hsieh Su-wei, sa paraseasca Grand Slam-ul de la New York.Tenismena din Taiwan a fost invinsa in turul doi de cehoaica Karolina Muchova (locul 44 WTA).6-1, 4-6, 7-6 (2) a fost scorul intalnirii dintre Karolina Muchova si Hsieh Su-wei.In turul urmator, jucatorea din Cehia o va intalni pe favorita numarul 8, Serena Williams.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.