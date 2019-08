Lista favoritelor eliminate in primul tur de la US Open: Sase nume grele au parasit turneul

Ziare.

Cea mai importanta jucatoare eliminata in runda inaugurala este Sloane Stephens, ocupanta locului 10 in clasamentul WTA . Ea a fost invinsa de Anna Kalinskaya (127 WTA) cu 6-3, 6-4.Nemtoaica Angelique Kerber , favorita numarul 14 de la US Open, a cedat dupa un meci de mare lupta in fata Kristinei Mladenovici (54 WTA), scor 5-7, 6-0, 4-6.Si iberica Garbine Muguruza , favorita numarul 24, a fost eliminata in turul 1 de Alison Riske (36 WTA) . Fosta campioana de Grand Slam a fost invinsa cu 2-6, 6-1, 6-3.Caroline Garcia, favorita 27, a fost trimisa acasa de Ons Jabeur. Jucatoarea de pe locul 62 WTA s-a impus cu 7-6 (8), 6-2.Favorita numarul 28, Carla Suarez Navarro, a fost nevoita sa abandoneze dupa ce a pierdut primul set cu 6-2.In fine, Barbora Strycova, favorita 31, a fost invinsa de Aliona Bolsova Zadoinov (100 WTA) cu 6-3, 0-6, 6-1.C.S.