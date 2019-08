Marius Copil, eliminat in turul 2 de la US Open

Ziare.

com

Tenismenul nostru a cedat in trei seturi cu 6-3, 6-2, 6-2, la capatul unui meci ce a durat doar o ora si 25 de minute.Iubitul Elinei Svitolina, aflat pe locul 13 ATP , s-a impus fara nicio emotie la capatul unui meci pe care l-a dominat de la un capat la celalalt.Pentru rezultatul de la US Open, Copil incaseaza totusi un cec in valoare de 100 de mii de dolari.Dupa aceasta eliminare, Romania o mai are in proba de simplu de la US Open doar pe Sorana Cirstea , care va evolua sambata in turul 3 cu Taylor Townsend.C.S.