Moment ciudat la US Open: Ce a cerut Venus Williams pe teren (Video)

Veterana a cerut ca in timpul meciului sa ii fie adusa o cafea, intr-un moment in care Elina Svitolina domina categoric meciul.Si mai ciudat, cafeaua a venit direct din loja in care se afla antrenorul sportivei, care a apelat la un copil de mingi pentru a-i trimite bautura lui Venus.Usor debusolat, acesta i-a lasat cafeaua lui Venus langa banca. Dupa ce a baut cafeaua magica, Venus a castigat trei game-uri la rand."Sunteti foarte atenti! Nu pot face nimic fara sa observati voi...", a comentat Venus la conferinta de presa, cand a fost intrebata de ce a cerut o cafea pe teren.Nu a fost insa suficient pentru Venus, care a parasit turneul dupa ce a fost invinsa cu 6-4, 6-4 de Elina Svitolina.