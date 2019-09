Naomi Osaka, demonstratie de forta la US Open, cu tanara speranta Coco Gauff

Ziare.

Osaka a avut parte de un meci foarte bun in turul III de la US Open, jucat in sesiunea de seara, in noaptea de sambata spre duminica in Romania.Naomi a invins cu scorul de 6-3, 6-0, dupa doar 67 de minute de joc, in fata locului 140 mondial.Gauff, SUA, este o mai veche cunostinta de a Simonei Halep, romanca trecand si ea de Cori destul de clar la Wimbledon , in luna iulie, scor 6-3, 6-3.La turneul de pe iarba londoneza, Gauff a devenit cea mai tanara sportiva calificata pe tabloul principal, la putin peste 15 ani. Ea castigat acolo 3 partide in calificari, iar pe tablou le-a invins pe Venus Williams , Rybarikova si Polona Hercog, pana sa piarda apoi la Halep, in turul IV.Osaka a servit 5 asi in meciul cu Gauff, a avut o singura dubla greseala, avand un procentaj de 74 la suta la puncte castigate cu primul serviciu.La final de partida, Gauff a fost extrem de emotionata, izbucnind in lacrimi la interviurile de dupa meci, realizate chiar pe teren de crainica arenei Artur Ashe, acolo unde Osaka a rugat-o sa ramana alaturi de ea.Nipona va juca in turul urmator cu elvetianca Belinda Bencici (cap de serie 12), care a profitat de retragerea estonei Anett Kontaveit, accidentata.Reamintim ca la aceasta editie de US Open, Simona Halep a fost invinsa de Taylor Townsend in turul II, desi a avut minge de meci la 6-5 in decisiv. Aceeasi Townsend a eliminat-o apoi si pe Sorana Cirstea in turul III.Turneul de la US Open este televizat in intregime pe EuroSport.Citeste si: