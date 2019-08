O favorita de la US Open, amendata drastic de organizatori

Ziare.

com

Iberica va trebui sa plateasca o amenda in valoare de 40 de mii de dolari, dupa ce organizatorii au ajuns la concluzia ca a intrat pe teren desi starea medicala nu-i permitea.Suarez Navarro a abandonat in primul tur, dupa ce a pierdut primul set al meciului cu Timea Babos scor 6-2.Iberica a invocat probleme la spate, dar organizatorii au tras concluzia ca durerile au aparut inaintea turneului si Suarez Navarro a intrat pe teren doar pentru a incasa premiul acordat pentru prezenta pe tabloul principal.In aceste conditii, ei au amendat-o drastic pe Suarez Navarro.Aceasta regula a fost introdusa in 2018, dupa ce ani in sir multi jucatori intrau pe teren accidentati si se retrageau doar pentru a obtine premii fara mare efort.C.S.