O favorita s-a retras de la US Open

Ziare.

com

Favorita 28 de la US Open a acuzat probleme medicale si a parasit terenul dupa ce a pierdut primul set cu 6-2.Suarez Navarro a avut dureri la spate si s-a putut deplasa cu greu pe teren.In urma acestui rezultat, Suarez Navarro va cobori cel putin 10 locuri in clasamentul WTA . Momentan este pe 43, dar mai poate cadea in zilele urmatoare.In schimb, Timea Babos o va intalni in turul doi pe pustoaica de 15 ani Cori Gauff, care a invins-o pe Anastasia Potapova.C.S.