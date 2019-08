O tenismena de top nu va participa la US Open

Ziare.

Jucatoarea sloavaca Dominika Cibulkova s-a retras de pe tabloul principal al Grand Slam-ului american din cauza unei accidentari la piciorul stang.De altfel, din cauza acestei accidentari, Cibulkova a disputat doar 13 meciuri in acest an, ultimul la Roland Garros.Cel mai bun rezultat la US Open al Dominikai Cibulkova, fosta numar 4 in clasamentul WTA, s-a inregistrat in 2010, atunci cand a ajuns in sferturile de finala.66 e locul pe care tenismena in varsta de 30 de ani a ajuns in clasamentul WTA.Locul acestei pe tabloul principal va fi luat de campioana din 2004, rusoaica Svetlana Kuznetsova.US Open 2019 e programat in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.