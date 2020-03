Organizatorii de la US Open anunta o schimbare importanta

Ziare.

Federatia americana de tenis (USTA) a anuntat ca Openul Statelor Unite, competitie care se desfasoara pe hard, isi va inlocui actuala suprafata DecoTurf cu una Laykold, deja utilizata in turneul de la Miami, cunoscuta ca fiind una mai putin rapida.Este o premiera dupa mai bine de 40 de ani pentru US Open, ale carui meciuri s-au disputat pe DecoTurf incepand din 1978.Contractul pentru utilizarea suprafetei Laykold este valabil pentru urmatoarele cinci editii ale turneului de la Flushing Meadows, adauga sursa citata.Fabricata de societatea Advanced Polymer Technology, cu sediul in Pennsylvania, Laykold este utilizata deja la turneul de la Miami, dar si la cel de la New York, castigat in luna februarie de britanicul Kyle Edmund.In timp ce circuitele ATP si WTA sunt suspendat pana pe 7 iunie, viitoarea editie a US Open este mentinuta pentru moment in perioada 31 august - 13 septembrie 2020.