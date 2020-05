Organizatorii de la US Open anunta printr-o reactie oficiala ca turneul ar putea avea loc cu spectatori in tribune

Ziare.

Organizatorii doresc disputarea US Open cu fani in tribune, intre 31 august si 12 septembrie. Statele Unite sunt tara cu cele mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, dar organizatorii US Open isi mentin pozitia ferma, printr-un comunicat de presa postat pe site-ul oficial, si anume ca doresc organizarea trofeului cu fani in tribune."Obiectivul nostru este ca US Open 2020 sa se desfasoare in perioada stabilita initial, cu spectatori in tribune. Totusi, suntem constienti ca traversam o perioada plina de incertitudini, in care planurile se pot schimba cu rapiditate si luam in considerare diferite scenarii pentru disputarea urmatoarei editii a turneului, unul dintre ele fiind sa jucam fara spectatori in tribune.In acest moment, planul nostru este sa putem stabili concret ce se va intampla cu US Open 2020 in urmatoarele sase - opt saptamani, la jumatatea lunii iunie", declara americanii printr-o reactie oficiala O decizie finala in privinta modului de desfasurare al Grand Slam-ului de la New York va fi luata la jumatatea lunii iunie, luand in considerare extinderea pandemiei. ATP si WTA si-au suspendat turneele pana la mijlocul lunii iulie pana acum. Turneul de la Wimbledon a fost singurul anulat, in timp ce acela de la Roland Garros a fost reprogramat in perioada 27 septembrie - 11 octombrie. Bianca Andreescu si Rafa Nadal sunt campionii en-titre de la US Open, de anul trecut.D.A.