Organizatorii de la US Open le raspund oficialilor de la Roland Garros

Intr-o miscare care a luat prin surprindere lumea tenisului, responsabilii Openului Frantei au decis sa mute in perioada 20 septembrie - 4 octombrie turneul de Mare Slem pe zgura, care urma in mod normal sa debuteze pe 24 mai.Aceasta amanare a plasat, practic, turneul de la Roland Garros la doar o saptamana dupa finala US Open, rezultand totodata o suprapunere cu turneele ATP de la Metz, Sankt Petersburg, Chengdu, Sofia si Zhuhai, precum si cu competitiile WTA de la Guangzhou, Seul, Tokyo si Wuhan.Federatia americana de tenis (USTA) a precizat ca in acest moment nu intentioneaza sa modifice perioada de disputare a US Open (25 august - 13 septembrie), precizand insa ca orice modificare potentiala va fi facuta doar dupa consultarea cu celelalte parti interesate."Intr-o perioada in care lumea se apropie, recunoastem ca o astfel de decizie nu trebuie luata unilateral. Din acest motiv, USTA va face acest lucru doar dupa o consultare deplina cu celelalte turnee de Mare Slem, cu WTA, ATP, ITF si partenerii nostri, inclusiv Laver Cup", a precizat Federatia americana intr-un comunicat.Competitia demonstrativa pe echipe Laver Cup, promovata puternic de Roger Federer si Rafael Nadal , este programata intre 25 si 27 septembrie la Boston, insa acum se va suprapune cu turneul de la Roland Garros.Responsabilii de la Wimbledon au anuntat la randul lor ca se pregatesc pentru debutul turneului londonez pe iarba la data programata, 29 iunie, in timp ce organizatorii Openului Australiei isi continua munca pentru debutul obisnuit al competitiei de la antipozi, in luna ianuarie 2021.