Premii record la US Open - cati bani poate castiga Simona Halep

In total, premiile se ridica la 57 de milioane de dolari, cu 4 milioane mai mult decat la editia de anul trecut.Castigatorii probelor de simplu vor pleca acasa cu un cec in valoare de 3.850.000 de dolari.Castigator: 3.850.000 de dolariFinalist: 1.900.000 de dolariSemifinalist: 960.000 de dolariSfertfinalist: 500.000 de dolariOptimi: 280,000 de dolariTurul III: 163.000 de dolariTurul II: 100.000 de dolariTurul I: 58.000 de dolariUS Open va avea loc intre 26 august si 8 septembrie, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.