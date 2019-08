Premii uriase la US Open 2019: Cati bani si-au asigurat tenismenele romane prin prezenta pe tabloul principal

Ziare.

com

Premiile totale se ridica la 57 de milioane de dolari, cu 4 milioane mai mult decat la editia de anul trecut.Prezenta pe tabloul principal e recompensata cu nu mai putin de 58.000 de dolari.Castigatorii probelor de simplu vor pleca acasa cu un cec in valoare de 3.850.000 de dolari.Castigator: 3.850.000 de dolariFinalist: 1.900.000 de dolariSemifinalist: 960.000 de dolariSfertfinalist: 500.000 de dolariOptimi: 280,000 de dolariTurul III: 163.000 de dolariTurul II: 100.000 de dolariTurul I: 58.000 de dolariUS Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Romania are cinci tenismene pe tabloul feminin la simplu (Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan), in timp ce Marius Copil e singurul nostru reprezentant pe tabloul masculin la simplu.I.G.