Prima surpriza majora a zilei la US Open. Campioana de la Roland Garros a fost invinsa si avem deja o prima sfertfinalista

Campioana din acest an de la Roland Garros, locul 2 si favorita 2 de la acest US Open, Ash Barty din Australia, a fost invinsa intr-un mod foarte clar de Qiang Wang din China, scor 6-2, 6-4.Partida a durat o ora si 23 de minute, iar favorita numarul 18 a evoluat intr-un mod impecabil, ajungand pentru prima data intr-un sfert de finala de turneu de Mare Slem.In sferturi, Wang va intalni invigatoarea din partida Serena Williams - Petra Martici, meci care incepe tot duminica, de la ora 21.Qiang Wang a urcat deja pe un impresionant loc 10 intr-un clasament LIVE WTA , acesta fiind cel mai bun loc din cariera pentru sportiva asiatica.Tot duminica va intra in concurs si favorita 3, Karolina Pliskova din Cehia, si ea o fosta lidera mondiala.Campioana en-titre la US Open este Naomi Osaka , cea care se va duela luni in optimi de finala cu Belinda Bencici, Elvetia, cap de serie 12.Citeste si: