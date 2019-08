Programul complet al zilelor de luni si marti la US Open. Cand joaca Simona Halep si ceilalti tenismeni romani pe tablourile de simplu

Ziare.

com

Dupa cum Ziare.com v-a informat deja, marea noastra campioana va incepe acest mare turneu marti incepand cu ora 20.30, cu Nicole Gibbs din SUA, locul 135 WTA Partida va fi al doilea meci de pe a doua arena a complexului de la Flushing Meadows, Louis Armstrong, dupa jocul de pe tabloul masculin dintre Rublev si Tsisipas.Pe langa Simona, trebuie detaliat si programul celorlalti romani de pe tablourile de simplu. Luni vom avea doua romance la start, e vorba de Monica Niculescu , ce va da piept cu Dayana Yastremska (favorita 32, Ucraina), iar Ana Bogdan , venita din calificari, o va intalni pe Heather Dart, Marea Britanie, si ea venita de pe tabloul calificarilor.Ana Bogdan va incepe jocul pe terenul 14 de la ora 18, in timp ce Monica Niculescu e al doilea meci de pe terenul 4 si va incepe in jurul orei 19.30, dupa partida Martici - Zidansek.Marti ziua incepe cu jocul de la ora 18 dintre Mihaela Buzarnescu si Andrea Petkovici din Germania, pe terenul 13, la ora 22 il avem pe Marius Copil cu francezul Ugo Humbert, pe terenul 8, iar Sorana Cirstea este programata cu Katerina Siniakova in ultimul joc de pe terenul 11, avand alte 3 partide inainte, doua la masculin si un joc de fete. Cel mai probabil, Sorana va intra pe teren dupa ora 1 dimineata, ora Romaniei.Ana Bogdan s-a calificat pe tabloul principal dupa ce a invins-o pe bulgaroaica Shinikova, scor 6-1, 6-3.Toate meciurile tenismenilor romani de la US Open vor fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:Sa nu uitam ca in primul tur la US Open pe tabloul feminin are loc marele duel dintre Serena Williams si Maria Sharapova , meci care are loc in noaptea de luni spre marti, la ora 2 dimineata in Romania.Fosta lidera mondiala WTA Simona Halep a pierdut in ultimele 2 editii in primul tur aici la New York, la Maria Sharapova si Kaia Kanepi.Turneul de la US Open este televizat pe EuroSport.Castigatorii probelor de simplu vor incasa un cec in valoare de 3,6 milioane de dolari.