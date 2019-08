Programul de miercuri de la US Open: Iata cand vor juca Simona Halep, Horia Tecau, Marius Copil, Ana Bogdan si Raluca Olaru

Ziare.

In proba de simplu feminin, Romania va fi reprezentata de Ana Bogdan , care va evolua de la ora 19:30 impotriva Petrei Martici (22 WTA ).Tot de la ora 19:30 va avea loc si meciul de dublu-mixt in care Simona Halep si Horia Tecau se vor duela cu perechea formata din Gabriela Dabrowski si Mate Pavici.Dupa ora 23:00 va avea loc meciul de dublu masculin in care Marius Copil va face pereche cu controversatul Nick Kyrgios. Cei doi se vor duela cu Marcus Daniel si Ken SkupskiLa dublu feminin, Raluca Olaru va intra pe teren dupa ora 20:00, alaturi de Zhaoxuan Yang. Cele doua le vor intalni pe Jennifer Brady si Alison Riske.C.S.