Reactia Carlei Suarez Navarro dupa ce a fost amendata cu 40 de mii de dolari la US Open

Acestia au penalizat-o pe iberica pe motiv ca ar fi intrat nerefacuta pe teren doar pentru a obtine premiul acordat in turul 1.Suarez Navarro a abandonat in primul meci, cand era condusa cu 6-2 de Timea Babos, insa spune ca nu s-a gandit nicio clipa la bani.Ea a facut apel si spera ca amenda primita sa fie anulata."Problema care m-a impiedicat sa joc la New York ma macina de cateva luni. Am avut dureri la spate atat la Roland Garros cat si la Wimbledon , unde am castigat cateva meciuri, in pofida durerii. Anul acesta am venit din timp la New York doar pentru a juca la nivel maxim.Ne-am antrenat timp de 10 zile cu entuziasm, m-am retras de la Bronx tocmai pentru a juca la US Open. Voi ataca aceasta decizie, care nu respecta valorile mele. Credem ca acest caz a fost inteles gresit", a scris Carla Suarez Navarro pe Twitter C.S.