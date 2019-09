Reactie savuroasa a lui Taylor Townsend, dupa ce a eliminat doua romance consecutiv la US Open, Simona Halep si Sorana Cirstea

The hardest part about dealing with two big wins?



📱📱📱📱📱@TaylorTownsend | #USOpen pic.twitter.com/a7ZG0cPTqY - US Open Tennis (@usopen) August 31, 2019

Ziare.

com

7-5, 6-2 a fost scorul partidei de sambata in care Taylor a trecut de Sorana, dupa un meci care a durat o ora si 29 de minute:Imediat dupa terminarea partidei cu Sorana, Townsend a oferit un interviu pentru crainicul arenei, ea fiind intrebata la un moment dat: "Care a fost cea mai mare provocare dupa doua astfel de victorii?" (n.r: cu romancele Halep si Cirstea) . Iar raspunsul lui Taylor a fost unul savuros: "Sincer, nu stiam ca atatia oameni au numarul meu de telefon".Culmea, dupa ce a trecut de doua romance pe tablou la rand, Townsend va juca in turul IV cu inca o fata din Romania, e drept insa ca ea acum reprezinta Canada. E vorba de Bianca Andreescu , 19 ani, 15 WTA In turul III, aceasta a trecut de fosta lidera mondiala WTA, Caroline Wozniacki Si Taylor, dar si Bianca Andreescu, sunt in premiera intr-o optime de finala la un Mare Slem.Sportiva din America de Nord s-a nascut pe 16 aprilie 1996 si locuieste in Atlanta, iar pana in prezent a adunat 1,740,507 dolari din tenis.D.A.