Retragere de ultima ora de la US Open

Federatia americana de tenis a anuntat ca italianul Paolo Lorenzi va fi inlocuitorul lui Anderson pe tabloul de la US Open.Jucatorul sud-african, in varsta de 33 ani, a pierdut in 2017 finala de la Flushing Medows in fata spaniolului Rafael Nadal , iar anul trecut s-a inclinat in ultimul act la Wimbledon , fiind invins de sarbul Novak Djokovic.Aflat in prezent pe locul 17 in clasamentul mondial, Kevin Anderson nu a mai disputat niciun meci dupa eliminarea sa in turul al treilea la Wimbledon, luna trecuta. El a ratat, din cauza problemelor medicale, turneele de la Washington, Montreal si Cincinnati.