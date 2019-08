Retragere de ultima ora de pe partea de tablou a Simonei Halep de la US Open

Ziare.

Sfertfinalista la editia de anul trecut, Tsurenko a luat aceasta decizie din cauza unor dureri la cotul mainii drepte.Tsurenko trebuia sa o intalneasca in primul tur pe Kirsten Flipkens, insa a abandonat in ziua meciului.In urma acestei decizii, Tsurenko va cobori cel putin 26 de locuri in clasamentul WTA . In acest moment este pe 66, dar mai poate cobori dupa US Open.Locul ei pe tabloul principal a fost luat de chinezoaica Wang Xiyu, campioana de la US Open la juniori.C.S.