Rezultatele inregistrate de tenismenele romane in prima zi a calificarilor pentru US Open 2019

Irina Begu si Gabriela Ruse au avansat in runda urmatoare a calificarilor, in timp ce aventura Patriciei Tig si a Alexandrei Cadantu la New York s-a incheiat.Dar iata rezultatele inregistrate de tenismenele romane:- Pemra Ozgen 6-3, 6-2- Patricia Tig 4-6, 7-6 (4), 6-3- Alexandra Cadantu 6-0, 6-4Marti vor intra in competitie alte trei tenismene din Romania, dupa cum urmeaza:in jurul orei 21:00 Ana Bogdan vs Bethanie Mattek-Sandsin jurul orei 22:30 Georgina Garcia-Perez vs Jaqueline Cristianin jurul orei 00:00 Kirsten Flipkens vs Irina BaraSimona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu au fost acceptate direct pe tabloul principal al ultimului turneu de Grand Slam al anului.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.