Rezultatele inregistrate vineri noaptea la US Open: Vezi ce-au facut Serena Williams, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova

Dupa doua runde pline de rezultate neasteptate, primele meciuri din turul trei au fost la discretia favoritelor.- Dayana Yastremska (fav.32) 6-2, 6-0Sofia Kenin (fav.20) -3-6, 5-7- Shuai Zhang (fav.33) 6-2, 6-3Ons Jabeur -1-6, 6-4, 4-6- Karolina Muchova 6-3, 6-2- Anastasija Sevastova (fav.12) 6-4, 6-3Fiona Ferro -6-7 (1), 3-6Maria Sakkari (fav.30) -5-7, 3-6Primele meciuri din optimile de finala:Elina Svitolina (fav.5) vs Madison Keys (fav.10)Johanna Konta (fav.16) vs Karolina Pliskova (fav.3)Serena Williams (fav.8) vs Petra Martic (fav.22)Wang Qiang (fav.18) vs Ashleigh Barty (fav.2)26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.