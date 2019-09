Se cunosc toate optimile de finala feminine de la US Open. Townsend o va intalni pe Bianca Andreescu

Ziare.

Sunt multe favorite care nu au ajuns pana in aceasta faza, iar pentru noi cea mai importanta lipsa este cea a Simonei Halep, cap de serie 4, care a pierdut in turul II de la Taylor Townsend.Aceeasi sportiva din SUA a trecut apoi si de Sorana Cirstea , iar acum va da peste a treia romanca la rand, Bianca Andreescu , cea care acum reprezinta Canada.Dar iata mai jos intregul tablou al optimilor de finala de pe tabloul feminin:Primele meciuri au loc duminica, de la ora 18 Barty urmand sa intre pe teren, aceasta fiind favorita 2, apoi de la 19.30 avem duelul Konta versus Pliskova, apoi urmeaza de la 21 meciul Serena - Martici, iar ultima optime are loc intre Svitolina si Keys, in sesiunea de seara, incepand cu 2 dimineata, ora Romaniei.Romania o mai are pe Raluca Olaru in probele de dublu feminin si mixt, dar si pe Marius Copil la dublu masculin, care face echipa cu "rebelul" Kyrgios.Turneul de la Flushing Meadows este televizat in integralitate pe EuroSport.