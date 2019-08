Surpriza de proportii la US Open: O jucatoare din top 10 WTA a fost eliminata in primul tur

Ziare.

Fosta campioana de la US Open a fost invinsa de o jucatoare din afara top 100 WTA , rusoaica Anna Kalinskaya, scor 6-3, 6-4.Jucatoarea de pe locul 127 WTA a fost solida la retur, in special pe al doilea serviciu al americancei.De asemenea, ea a comis doar 15 greseli nefortate, spre deosebire de cele 33 ale lui Stephens.In urma acestui rezultat, Stephens va iesi din top 10 WTA dupa US Open.In schimb, Kalinskaya o va intalni pe Kristie Ahn, aflata pe locul 141 in clasamentul WTA.C.S.