Surpriza mare la US Open: Inca o tenismena de top a fost eliminata

Ziare.

com

Este vorba despre favorita numarul 9, Aryna Sabalenka, invinsa de Yulia Putintseva (39 WTA ).Jucatoarea din Kazahstan s-a impus in doua seturi cu 6-3, 7-6 (3).Putintseva continua astfel forma buna din acest an, in care a reusit sa o invinga de doua ori si pe Naomi Osaka In turul 3, jucatoarea kazaha se va duela cu Donna Vekic, favorita numarul 23 de la US Open.C.S.