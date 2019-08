Surpriza uriasa la US Open: O tenismena de top a fost eliminata in primul tur

Ziare.

Fosta lidera mondiala si campioana de la US Open, nemtoaica Angelique Kerber (14 WTA ), a parasit deja intrecerea, fiind invinsa de Kristina Mladenovici.Jucatoarea din Franta, aflata pe locul 54 WTA, s-a impus in fata lui Kerber cu 7-5, 0-6, 6-4, la capatul unui meci ce a durat doua ore si 22 de minute.Mladenovici a servit slab in special pe al doilea serviciu, dar a reusit cumva sa obtina victoria in pofida defensivei lui Kerber.Pentru Mladenovici urmeaza acum un duel in turul 2 cu compatrioata Fiona Ferro.In alta ordine de idei, in primul tur a mai fost eliminata o favorita, Caroline Garcia, invinsa de Ons Jabeur cu 7-6 (8), 6-2.C.S.