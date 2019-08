Surpriza uriasa pe partea de tablou a Simonei Halep de la US Open 2019

Ziare.

Favorita numarul 6, Petra Kvitova, a fost eliminata, joi seara, inca din turul doi!Jucatoarea din Cehia a fost invinsa de Andrea Petkovic (locul 88 WTA), in doua seturi, scor 4-6, 4-6.O ora si 37 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.Petra Kvitova era cea mai periculoasa adversara pe care Simona Halep o putea intalni in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la New York.Numarul favoritelor eliminate pana acum la US Open a ajuns la 7!I.G.