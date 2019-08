Surprize peste surprize la US Open: Doua tenismene cunoscute au fost eliminate in turul trei!

Ziare.

Sambata seara a venit randul altor doua jucatori importante sa paraseasca intrecerea de la New York.Favorita numarul 7, Julia Goerges, a fost invinsa de nemtoaica Julia Goerges, aflata pe locul 30 in ierarhia WTA.Tenismena din Germania s-a impus neasteptat de lejer, cu 6-2, 6-3.Apoi, Jelena Ostapenko a fost eliminata de necunoscuta Kristie Ahn (locul 141 WTA), beneficiara a unui wildcard.Americanca in varsta de 27 de ani s-a impus cu 6-3, 7-526 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.