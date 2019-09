Taylor Townsend dezvaluie ce i-a spus Rafa Nadal dupa victoria in fata Simonei Halep

Ziare.

com

Americanca a afirmat ca a primit enorm de multa atentie dupa acel meci.Ea a oferit drept exemplu o discutie avuta cu Rafael Nadal , care a venit la ea sa o felicite dupa meciul cu Simona Halep."Dupa victoria in fata Simonei Halep s-au schimbat multe lucruri. Am capatat mai multa atentie. Spre exemplu, Rafa a venit la mine si m-a felicitat pentru victorie, dar si pentru felul in care am jucat.Am zis 'Dumnezeule!' Este incredibil sa vezi asa, ca lumea tenisului apreciaza ceva ce nu este neaparat firesc", a spus Townsend intr-o conferinta de presa.Parcursul lui Townsend la US Open s-a oprit in optimile de finala, unde a fost invinsa de Bianca Andreescu. C.S.