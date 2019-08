Tensiuni la US Open: Aproximativ 100 de tenismeni ameninta ca intra in greva generala

Ziare.

Jucatorii sunt nemultumiti de premiile oferite la turnee si, in cadrul sedintei, s-a propus chiar o greva generala din partea tuturor.Cel care a propus intrarea in greva a fost britanicul Dan Evans, conform GoTennis. In cadrul sedintei, acesta l-a intrebat inclusiv pe Novak Djokovici daca este pregatit sa boicoteze toate turneele de Grand Slam pana cand premiile vor fi majorate, dar nu se cunoaste momentan raspunsul sarbului.Totodata, aproximativ 100 de jucatori au semnat o petitie prin care cer majorarea premiilor la turneelor de Grand Slam. In caz contrar se poate ajunge chiar la un boicot general. Roger Federer si Rafael Nadal au refuzat insa sa semneze.Turul 1: 58 de mii de dolariTurul 2: 100 de mii de dolariTurul 3: 163 de mii de dolariOptimi: 280 de mii de dolariSferturi de finala: 500 de mii de dolariSemifinale: 960 de mii de dolariFinala: 1.9 milioane de dolariCastigator: 3.850.000 de dolariC.S.